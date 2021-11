La Generalitat ha avisat que la violació d'una jove de 16 anys a Igualada no és "un cas aïllat". Així ho afirma la institució en un comunicat, que subratlla que "el fet que cada dia tres dones denunciïn una agressió sexual a Catalunya no és digne d'una societat democràtica". L'ens ha "condemnat amb tota la contundència els fets" i alerta que situacions així, suposen "una vulneració constant dels drets humans de les dones, les adolescents i les nenes".

Així, expliquen que han posat a disposició de la jove i de la seva família "els serveis de la xarxa especialitzada d'atenció i recuperació de violències masclistes". Per evitar qualsevol mena d'agressió masclista, expliquen que, Conselleria d'Igualtat i Feminismes està desenvolupant "un model específic d'abordatge de les violències sexuals, amb noves eines de prevenció".

En aquest sentit, destaquen que la violència "no acabarà si no desterrem el patriarcat de tots els àmbits" i consideren que per donar-se aquesta situació és important "que els homes assumeixin d'una vegada per totes les responsabilitats individuals i col·lectives davant el masclisme i les violències masclistes". A banda, en el comunicat han demanat als mitjans de comunicació que "informin sense vulnerar el dret a la intimitat de les agredides" i els preguen que respectin "la seva dignitat".