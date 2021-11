El jove de 19 anys detingut a Manresa la setmana passada acusat de la mort d'un home a Navarcles i de participar en la ganivetada de l'Oms és també el presumpte autor d'una greu agressió a un taxista de Sabadell, segons ha confirmat a Regió7 fonts policials. Es tracta d'un veí de Badia del Vallès, de nacionalitat marroquina, que ha ingressat a presó de forma preventiva per aquests darrers fets.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa van arrestar el jove el 27 d'octubre dins de la investigació per l'homicidi de Navarcles, que va tenir lloc la matinada del 3 d'octubre, dos dies després de l'agressió al taxista de Sabadell. Aquest altre cas l'estava investigant la comissaria de Cerdanyola del Vallès, que quan van tenir coneixement que el possible culpable del seu delicte estava detingut es van desplaçar a la capital del Bages. El jove va quedar detingut llavors per un delicte de robatori amb violència i intimidació i per un delicte de lesions. Va passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola, el qual va decretar el seu ingrés a presó. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Diverses vèrtebres i el nas trencats i lesions en un ull

Els fets del Vallès es van produir cap a les tres de la matinada de l'1 d'octubre, quan un taxista va ser requerit a Sabadell per traslladar dos homes a Barberà. Quan van arribar al destí sol·licitat, els passatgers van agredir el treballador amb contundència i li van robar dos telèfons mòbils i els diners de la recaptació. L'home va patir el trencament de diverses vèrtebres i del nas. A més, va haver de ser intervingut quirúrgicament per les lesions produïdes en un ull en llençar-li gas pebre.

La unitat d'investigació de la comissaria de Cerdanyola va iniciar una investigació per identificar els agressors. Els agents van identificar l'home que havia sol·licitat el taxi. Aquest tenia antecedents policials previs. La víctima va reconèixer l'home com un dels seus agressors i els investigadors van iniciar una recerca per localitzar-lo.

L'atac a Navarcles

Dos dies després d'aquesta brutal agressió, el jove va ser part d'un grup de lladres format per entre quatre i sis persones que van entrar en una casa de la zona del Llac de Navarcles per robar marihuana, segons fonts policials. En declaracions a Regió7, la família sempre ha negat que a l'immoble hi hagués plantes de marihuana.

Els inquilins de la casa van sentir el soroll i dos d’ells van sortir per evitar la intrusió. Els assaltants els van colpejar amb pals i estris de jardineria i els dos homes van quedar ferits mentre els agressors fugien. Els dos ferits van ser traslladats a un centre hospitalari, un d’ells va ser donat d’alta el 4 d'octubre i l’altre va morir el dia 8.

Ganivetada a Manresa

El jove també estaria relacionat amb l'apunyalament a un home el 19 d'octubre. Una persona va resultar ferida molt greu en ser apunyalada al mig del carrer i a plena llum del dia, a Manresa. Els fets van passar cap a dos quarts de cinc de la tarda a la cruïlla entre els carrers dels Caputxins i de Sant Benet, un punt molt proper tant a l’escola Oms i de Prat com a la Clínica de Sant Josep.

Segons van explicar alguns testimonis dels fets a Regió7, un individu va sortir de l’aparcament de la Clínica de Sant Josep pel carrer dels Caputxins en direcció a l’escola Oms i de Prat tot demanant auxili a crits mentre era perseguit per dos individus més que portaven un gos.

La persecució es va saldar amb una ganivetada a una persona, que va haver de ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. El ferit va perdre una quantitat important de sang i el seu rastre era visible tant al terra de la zona on es va cometre l’agressió com també a la carrosseria d’un parell de vehicles que hi havia estacionats a la illeta que es forma entre els carrers on es van tenir lloc els fets. Els autors van fugir del lloc un cop consumada l'agressió.