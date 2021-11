El tercer monjo de la Abadia de Montserrat denunciat per un presumpte cas de pederàstia era vicerector del Santuari de Montserrat i un dels coordinadors de Montserrat Jove, una iniciativa que consisteix a organitzar dues trobades anuals per a 40 menors que acudeixen al monestir a reflexionar. En una d'aquestes jornades va conèixer a la víctima que al juny de 2021 va presentar una denúncia per abusos sexuals soferts presumptament al maig de 2019, quan tenia 17 anys i el monjo, G. S. V., tenia 39 anys. El jove i la seva mare han parlat amb El Periódico. «Volem esbrinar si el monjo ha abusat de més víctimes i, sobretot, evitar que continuï fent-ho», subratllen.

Segons la declaració de la víctima, aquests abusos sexuals haurien succeït dins del recinte de la Abadia i mentre la institució, segons va dir públicament, es trobava immersa en la tasca d'investigar a fons la pederàstia dins de l'ordre. I per a perpetrar els abusos, el monjo, nascut en 1980, es va valer d'una posició que facilitava el seu contacte amb menors des d'una posició de superioritat, com van fer en el passat els altres dos clergues pederastes coneguts fins avui. El primer ho va fer des del seu càrrec al capdavant de l'escolania –el cor litúrgic–, el segon com a màxim responsable de l'agrupació escorta de ‘Els Nois de Servei’, i el tercer, gràcies a les citades trobades de Montserrat Jove.

El denunciat declara al jutjat de Manresa que va existir consentiment El denunciant, menor d'edat, ho nega i explica que el va animar a beure per a vèncer la seva oposició

El monjo diu que va haver-hi consentiment

El jutjat de Manresa que instrueix la denúncia recollida pels Mossos va citar a declarar fa poques setmanes al monjo. Segons les fonts judicials consultades per El Periódico, va admetre en seu judicial el contacte sexual amb el menor però va afirmar que es van tractar de dues trobades consentides. A Espanya l'edat mínima per a consentir una relació sexual és de 16 anys. Penalment aquesta declaració pot tenir el seu recorregut com a estratègia de defensa. En la seva condició de religiós, no obstant això, el condueix a un escenari sense escapatòria: els monjos han fet vots de castedat i el monjo denunciat, a més, és diaca i aquests no poden mantenir relacions sexuals fora del matrimoni. Montserrat va comunicar el cas a la Doctrina de la Santa Fe, l'òrgan vaticà responsable dels casos de pederàstia. Haver mantingut relacions consentides, alguna cosa que la víctima nega, no és un argument vàlid a Roma.

«Em va trencar el cor»

El Periódico ha entrevistat la víctima, que exigeix anonimat, i a la seva mare. «Saber que havia abusat del nostre fill ens va trencar el cor. Per a nosaltres Montserrat era un lloc idealitzat, un paradís, un símbol del catalanisme. Que un monjo de Montserrat, intel·ligent, bon orador, culte, volgués tenir aquest grau d'amistat amb el nostre fill, era un privilegi. Descobrir el que va fer em va omplir de ràbia», se sincera la mare.

El denunciant, que ara té 19 anys, i el religiós es van conèixer en una trobada de Montserrat Jove. El monjo va semblar encapritxar-se d'ell. «Va començar a escriure'm. Parlàvem molt per telèfon i es va convertir en un guia espiritual a qui li ho explicava tot. També sabia que era homosexual. Al maig de 2019, quan estava estressat pels exàmens finals, em va convidar a Montserrat a passar un cap de setmana», explica el jove. L’hostatgeria del monestir estava completa i el monjo li va reservar una habitació als apartaments exteriors.

«Vam comprar una ampolla de cava perquè el meu fill la hi lliurés com a mostra d'agraïment per la invitació», recorda la mare. Amb aquesta ampolla es va presentar el monjo el divendres a la nit a l'apartament. Conscient que el menor no s'havia emborratxat mai, el va convidar a beure i el va convèncer que accedís a mantenir relacions sexuals en un estat etílic que va fer que la víctima necessités setmanes per a recordar amb nitidesa el que havia ocorregut. «Em sentia malament, no podia dormir i ell m'escrivia a tota hora», recorda. El jove va sol·licitar ajuda psicològica i després va ser tractat per la Fundació Vicky Bernadet. Gràcies a aquest suport, va poder prendre consciència d'un abús que sobretot ha fet trossos el seu «espai de confiança» i va reunir finalment l'enteresa necessària per a acudir a una comissaria dels Mossos el juny passat. L'acusació particular de la família nega que existís cap consentiment per part de la víctima, subratlla que el monjo va abusar de la seva posició de superioritat i creu que va usar l'alcohol –la segona nit va tornar amb una altra ampolla– com a sedant per a aconseguir el seu propòsit.

«En cap cas hem parlat per a desencadenar una caça de bruixes a Montserrat o promoure un linxament. Només volem saber si algú més ha passat pel mateix i evitar que ocorri de nou», insisteixen mare i fill.

El monjo es troba apartat de les seves funcions i, segons l'abadia, no té contacte amb menors. El monestir va informar de la denúncia que pesa contra ell a través d'un comunicat al juny de 2021.