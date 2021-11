El govern de Manresa, els grups municipals i diferents entitats han mantingut aquest dijous a la tarda la primera reunió de la taula de per la seguretat ciutadana, civisme i convivència. A la sortida de la reunió, l’alcalde de Manresa Marc Aloy ha fet una valoració «molt positiva» de la trobada de la qual, segons ha destacat, el més important és «compartir informació» i s’ha obert a estudiar noves propostes.

En aquest sentit, ha destacat la possibilitat d’accions com per exemple una aplicació per als comerços que permeti avisar ràpidament en el cas que es produeixi un furt o un robatori, cosa que segons ha assegurat, ja funciona en altres municipis. També, de cara a la necessitat de compartir informació, ha remarcat que els veïns i els comerciants són «els nostres ulls i les persones que coneixen el dia a dia del que passa al seu barri i al seu carrer».

Aquesta taula és una de les vuit mesures que el govern local va anunciar dilluns de la setmana passada per combatre la inseguretat a la ciutat. A part de representants dels grups polítics, a la mesa també hi participen representants d’entitats socials, comercials i veïnals, dels cossos de seguretat i també tècnics municipals de diferents àmbits.

De totes formes, l’alcalde ha afegit que davant la inseguretat calen mesures que cal anar més enllà de les mesures policials. Segons ha explicat estan treballant projectes en l’àmbit social juntament amb la Generalitat de Catalunya i aquesta setmana també s’han reunit amb la diputada de drets socials de la Diputació de Barcelona per crear programes específics per «les persones que tenen aquest elevat grau de vulnerabilitat». També que els canvis en la llei d’estrangeria permetin atendre persones que necessiten prestacions i que ara mateix no és possible fer-ho.

Confiança en l’operatiu Tremall

Aloy s’ha mostrat confiat en els resultats del dispositiu policial Tremall que posa el focus en la lluita contra els delinqüents multireincidents i que des del juliol ha permès enviar a presó 14 persones que havien estat detinguts reiteradament per la comissió de diversos delictes, especialment robatoris amb violència i que provoquen aquesta situació d’inseguretat. L’alcalde també ha lamentat que hi hagut també casos més greus, com els quatre apunyalaments que s’han produït en poques setmanes de diferència a la ciutat, però en aquests casos ha remarcat que es tracta de delictes que es produeixen «entre membres d’un mateix col·lectiu i no contra vianants que circulen pel carrer».

A la reunió, presidida per l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, Marc Aloy, hi han participat representants de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, de la Unió de Botiguers de Manresa, de la Cambra de Comerç, del Col·legi d’Advocats, dels cossos de seguretat (Policia Local, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional) i dels diferents grups municipals.