Quatre bagencs que van participar a les Marxes per la Llibertat s’enfronten a penes de fins a 10 anys i mig de presó, segons explica el grup de suport Bagencs per la Llibertat que aquest proper dilluns es presentarà públicament.

El grup de suport explica que hi ha quatre bagencs encausats per «haver exercit el seu dret de protesta en el marc de les Marxes per la Llibertat», convocada després de la sentència contra els líders independentistes. El grup recorda que les marxes van ser «totalment pacífiques».

En concret, la petició d’entre set i 10 anys i mig, segons els casos, la fa la fiscalia mentre que la Generalitat, segons el grup de suport, demana per als encausats, que estan pendents de judici, penes de dos anys de presó i indemnitzacions «importants».

Les Marxes per la Llibertat van aplegar milers de participants, entre elles també la marxa procedent de Berga que arribar a Manresa el 16 d’octubre, per dirigir-se l’endemà després cap a Barcelona, on van arribar el 18 d’octubre.