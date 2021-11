La mare de la menor violada a Igualada la matinada del diumenge ha escrit una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, en la que li demana mesures per evitar fets com el que ha patit la seva filla. En la missiva, que ha publicat 'La Vanguardia', demana que, a les zones d'oci, es restringeixi l'accés per edats i que, en aquelles on van adolescents, es prohibeixi el consum de drogues i alcohol.

També reclama més protecció i vigilància, i que hi hagi una "llista negra" de violadors, assassins i delinqüents a qui se'ls prohibeixi accedir. A més, considera obligatori que es porti "una polsera salvavides" que alerti la policia en cas de perill. "Frenin aquestes salvatjades ja, que la llei sigui dura per a ells", reclama a Sánchez.

Consternació pels fets a l'Anoia

L'agressió a la menor a Les Comes ha provocat una gran indignació entre la població catalana i, sobretot, entre els habitants de l'Anoia. Aquest dimecres, centenars de persones van sortir als carrers de diversos municipis com Igualada, Masquefa o Santa Margarida de Montbui, entre altres, per condemnar la violació.

La resposta de les institucions catalanes

Per un costat, ahir, la Generalitat de Catalunya va avisar que la violació a Igualada no és "un cas aïllat" i va "condemnar amb tota contundència els fets". Així ho va traslladar la Conselleria d'Igualtat i Feminismes en un comunicat, que va subratllar que "el fet que cada dia tres dones denunciïn una agressió sexual a Catalunya no és digne d'una societat democràtica". També van alertar que situacions així suposen "una vulneració constant dels drets humans de les dones, les adolescents i les nenes".

Per l'altre costat, després de reunir-se d'urgència aquest dimecres, els grups municipals de l'Ajuntament d'Igualada també van voler mostrar "el seu rebuig i la seva enèrgica condemna contra aquest atac". El consistori confia en el fet que la investigació policial oberta pel cas "porti a la detenció dels autors d'aquests fets i se’n derivin totes responsabilitats i conseqüències penals corresponents". Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Marc Castells (Junts per Igualada), va publicar un vídeo on també criticava "enèrgicament l'agressió".