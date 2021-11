Un xoc per encalç entre diversos vehicles està provocant retencions de fins a dos quilòmetres a la C-55, a l’alçada de Castellbell en sentit Manresa, segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit. Per la seva banda, fonts dels Bombers de la Generalitat, han detallat que en el xoc, per encalç, s’hi han vist implicats tres vehicles i una persona ha resultat ferida lleu. Els serveis d’emergències han rebut l’avís de l’accident, al punt quilomètric 20, poc abans de dos quarts de quatre.