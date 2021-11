La discoteca Èpic d'Igualada es personarà com a acusació particular en el cas de l'agressió sexual a la capital de l'Anoia de l'1 de novembre passat. Així ho ha confirmat la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), que també ha anunciat que, finalment, l'entitat també es presentarà com a acusació popular en el cas.

En els escrits d'acusació presentats aquest divendres al migdia davant del jutjat d'Igualada, la patronal i la discoteca exigeixen que els autors siguin acusats d'un delicte de violació i d'un de lesions. Segons ha explicat el president de la Fecasarm, Joaquim Boadas, han optat per presentar-se com a acusació popular perquè no poden "permetre ni acceptar que actes com aquest, tan menyspreables, malmetin la imatge del sector de l'oci nocturn".

"Volem que l'autor o autors ho paguin amb la pena màxima per lesions i violació", ha assegurat. En el cas de la discoteca Èpic d'Igualada, que ha demanat davant del jutge ser acusació particular, afirma que malgrat que ha fet tots els possibles per ajudar a la policia a detenir els autors, "ha vist la seva imatge perjudicada". "Esperem que se'ls detingui i passin el màxim d'anys a la presó", ha afegit.

A banda de la demanda, la patronal també exigeix a les administracions que prenguin mesures i que confeccionin una llista negra de condemnats per agressions sexuals per tal que les discoteques puguin impedir que accedeixin als recintes. També que es recuperin les campanyes de prevenció que feien els ajuntaments, abans de la pandèmia, per conscienciar al respecte.

Aquesta serà la 22à vegada que la Fecasarm sol·licita presentar-se com a acusació popular per una agressió sexual i la setena que ho fan simultàniament la discoteca i la patronal.

L'agressió

La presumpta agressió sexual va tenir lloc la matinada de dilluns al polígon industrial de Les Comes. La víctima és una noia de 16 anys que en aquell moment sortia de la discoteca Èpic d'Igualada i es dirigia a l'estació de tren, possiblement acompanyada. La jove va ser traslladada inicialment a l'Hospital d'Igualada i després a Sant Joan de Déu de Barcelona amb greus lesions derivades de l'agressió.