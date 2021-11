Un testimoni que ha declarat avui en el judici per una presumpta violació múltiple en un pis del barri de les Escodines de Manresa, va afirmar que no recordava qui hi havia al pis la nit dels fets, la del 13 al 14 de juliol del 2019. En concret, aquest testimoni, nebot d’un dels quatre acusats, va assegurar ahir que no recordava quines persones hi havia a l’habitatge del número 17 del carrer Aiguader, amb l’excepció del seu tiet que estava «molt borratxo», encara que finalment sí que va recordar que al pis hi havia una noia.

En la seva declaració davant del jutjat en la instrucció del cas, el setembre del 2019, el testimoni havia dit que al pis hi havia els quatre acusats de violar la menor, i fins i tot que un d’ells va entrar en una habitació amb una noia i que ell els va veure despullats.

La versió de la forense

La d’ahir era la segona sessió del judici per aquest cas que se celebra a l’Audiència de Barcelona. També van declarar la metge forense que va atendre la víctima i va dir que tenia lesions al braç i als genolls que eren compatibles amb «cops», tot i que no tenia lesions genitals ni mamàries. Juntament amb la doctora d’Althaia que li va fer una exploració després de la presumpta agressió, van afirmar que la jove va fer un «relat coherent» i que els va dir que malgrat que les relacions sexuals «havien estat no consentides» i que creia que havien ejaculat dins seu.

En la sessió d’ahir es van poder escoltar les dues trucades que la víctima va fer al 112, la primera quan encara estava a l’habitació, però que va ser tallada per un dels agressors que la va descobrir parlant i la segona, un cop ja era al carrer.

La primera sessió del judici es va celebrar el 29 d’octubre, amb la declaració de la víctima, i està previst que la tercera i última tingui lloc el 22 de novembre amb la declaració dels quatre acusats que s’enfronten a 55 anys de presó.