La metge forense que va atendre a la víctima de la violació múltiple a Manresa del 2019 ha assegurat, davant del tribunal de l'Audiència de Barcelona, que la jove presentava lesions al braç i a la cara anterior dels genolls, compatibles "amb cops". Acompanyada de la doctora d'Althaia que li va fer la primera exploració mèdica després de la presumpta agressió, han assegurat que en el moment que la van atendre presentava un "relat coherent" i que els hi havia explicat que tot i no haver estat "agredida físicament" les relacions sexuals "havien estat no consentides". La darrera sessió del judici, en la que declararan els acusats, se celebrarà el dia 22.

Després de la declaració de la víctima i d'alguns testimonis, el dia 29, aquest divendres ha declarat un altre testimoni i els pèrits. El testimoni, familiar d'un dels acusats i que aquella nit va estar dos cops al pis, ha assegurat que no recordava si tots els acusats hi eren, contradient el que sí que havia afirmat la primera vegada que va declarar davant del jutge d'instrucció. Sí que ha acabat reconeixent que va veure la noia al pis, però que no recordava qui l'havia dut a l'habitació on s'hauria produït l'agressió.

Sense lesions genitals ni mamàries

En el torn de les proves pericials, han declarat la doctora que la va atendre quan va arribar a l'hospital i la metge forense. Han explicat que no van trobar lesions genitals ni mamàries, tot i que totes dues han coincidit en manifestar que la jove presentava contusions recents al braç i a la cara anterior dels genolls, compatibles amb cops.

També que la noia els hi havia dit que les relacions sexuals havien estat no consentides i que creia que havien ejaculat dins seu. En la sessió d'aquest divendres també era previst que testifiques el psiquiatre que la va atendre. El tribunal, però, ha acabat desestimant el seu testimoni com a pèrit perquè havia tractat a la jove abans i després dels fets. Abans de donar la vista per acabada, també s'han pogut escoltar les gravacions telefòniques que va fer la noia quan va trucar al 112, primer quan era dins del pis, i després quan va aconseguir sortir d'ell.

La darrera de les sessions del judici se celebrarà el dilluns 22, quan és previst que declarin els quatre acusats. La fiscalia demana per a cadascun dels acusats 55 anys de presó. Tres estan acusats del delicte d'agressió sexual consumat i de cooperar perquè dos d'ells també hi participessin. Al quart, li imposa un intent d'agressió sexual i d'ajudar als altres tres a fer-ho. Així mateix, xifra en 40.600 euros els diners que haurien d'abonar els quatre acusats a la víctima en concepte de responsabilitat civil pels danys psicològics i físics causats.