Els Mossos d'Esquadra han detingut un home al Vendrell (Baix Penedès) per haver abusat sexualment d'una jove menor d'edat. Tal com ha avançat el diari 'La República Checa' i han confirmat fonts policials, l'home va ser arrestat i traslladat a la comissaria aquest divendres i avui ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels fets. El diari també explica que es tractaria d'un home que exercia de pastor de l'Església Pentecostés Unida Europa. A més, relata que el detingut s'hauria aprofitat del seu càrrec per accedir a la víctima, de la qual hauria abusat sense el seu consentiment.