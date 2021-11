Els Bombers asseguren que els accidents de trànsit amb porcs senglars implicats estan a l'ordre del dia. Per trobar-ne exemples no cal anar massa lluny. Aquesta matinada i ahir al vespre se n'han produït dos a les nostres comarques.

L'accident d'aquesta matinada ha tingut lloc a pocs minuts per a les 4 a la c-59, al punt quilomètric 31, al terme de Castellterçol. Un vehicle ha xocat amb un porc senglar. No hi ha hagut ferits. L'altre accident va ser ahir al vespre, a 2/4 de 8. En aquest cas, als Prats de Rei, a la comarca de l'Anoia. Al quilòmetre 43 de la c-1412 en direcció a Copons un altre vehicle va xocar contra un porc senglar. Tampoc no hi va haver ferits i els bombers ho van deixar en mans del Mossos d'Esquadra, han informat.