Dimarts d'aquesta setmana ha començat el desmantellament dels peatges de l'AP-7 a la Jonquera, a Martorell, a la Roca i a Vila-seca, on van aixecar barreres definitivament el passat 1 de setembre. El fet que, tot i aixecar barreres, el desmantellament de les estructures no hagi començat fins ara és un problema. Un exemple és l'accident que es va produir ahir al vespre al peatge lateral de l'AP-7 a Martorell en direcció a Gelida. Un vehicle es va encastar contra el peatge. Per sort, no hi va haver ferits, segons informació dels bombers, que hi van enviar dues dotacions i es van encarregar de desconnectar la bateria del cotxe sinistrat.