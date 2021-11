La col·lisió entre dos vehicles, ahir al vespre, a les 9 i 20 minuts, a Manresa, va afectar la via i el trànsit durant una estona a la c37z, l'antiga carretera d'Igualada. Al punt quilomètric 94 dos cotxes van xocar i els bombers, que hi van enviar una dotació, van haver de treure dues persones de 21 i de 23 anys que havien quedat atrapades en un dels vehicles, una de les quals, la de 21 anys, amb dolor cervical i lumbar. Les dues van ser traslladades a l'Hospital Sant Joan de Deu de Manresa menys greus, segons informació del SEM.

A Balsareny, a les 5 i 41 minuts de la matinada, a la carretera v4313 cap a Berga, el conductor d'un vehicle va xocar contra un fanal, el va tirar a terra i va marxar. La policia local va demanar a bombers que netegessin la calçada i en retiressin el fanal. Hi va anar una dotació que va avisar a la companyia elèctrica.

També hi va haver un accident a Castellbell i el Vilar. A la c55, a les 6 i 42 minuts de la matinada, al punt quilomètric 19, un conductor es va accidentar i va fer voltes de campana. Quan hi van arribar les dues dotacions que hi van enviar els bombers, persones que van trobar-se l'accident havien ajudat a sortir als dos ocupants del cotxe, de 23 anys i que van resultar il·lesos.

Finalment, aquest matí, a les 9 i 38 minuts, a Collsuspina, a la zona de l'església romànica Sant Cugat de Gavadons, s'ha donat l'avís d'un accident amb moto de muntanya en una pista forestal. Hi ha anat una dotació dels bombers, que ha assistit el SEM per carregar el ferit, que ha resultat amb una clavícula trencada.