El jutjat penal número 1 de Figueres ha absolt dos acusats de delictes contra la salut pública i per frau a la xarxa elèctrica pel fet que els Mossos d’Esquadra van estar «més de quatre hores trucant insistentment a la porta i cridant perquè obrissin la porta» d’un habitatge a Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà) el 15 de març del 2018. Així de sorprenent és el veredicte judicial i amb això deixa impune la confiscació d’una plantació il·legal de marihuana al domicili amb 408 plantes a l’interior, assenyalant que és «com a mínim sorprenent» l’actuació insistent de la policia.

Amb aquesta sentència s’anul·la l’entrada ‘voluntària’ dels Mossos i la que es va fer l’endemà, ja amb autorització judicial. El text recull que hi ha «dubtes raonables» sobre que els processats permetessin l’entrada dels agents «de manera voluntària», apuntant cap a la pressió i la coacció. Els acusats s’enfrontaven a dos anys de presó i multes per valor de 9.253,4 euros per tenir la plantació i la llum punxada.

Entrada no voluntària

L’advocat d’un els acusats, Sergio Noguero, va al·legar que l’entrada policial era nul·la ja que els implicats no la van autoritzar de forma voluntària. A aquesta tesi es va afegir l’advocada defensora de l’altre acusat, Mònica Tarradellas. La sentència l’ha acceptat i recorda que «no s’ha provat que s’hagués informat degudament i formalment dels seus drets als acusats a fi de practicar el registre a l’interior del domicili». Els acusats van al·legar que van obrir la porta perquè la policia «els va amenaçar».

La sentència, com en les millors pel·lícules, adverteix que «el consentiment per a l’entrada i registre ha de ser informat correctament i ha de ser terminantment lliure, de manera que l’interessat es pot negar a l’entrada». En el registre de l'habitatge es van trobar 408 plantes de marihuana, 22 llums, 11 transformadors, dos extractors, 89 ventiladors i deu focus. Malgrat les evidències el jutjat declara la nul·litat de l’entrada policial i amb això recull que no hi ha cap prova que acrediti el delicte contra la salut pública ni tampoc el de frau de fluid elèctric. Així, absol els dos acusats.