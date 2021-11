La Generalitat demana multes de 12.600 euros per a cadascun dels quatre bagencs que van participar a la Marxa per la Llibertat i que ara estan encausats pel llançament d’objectes al cordó policial que custodiava la caserna de la Guàrdia Civil. La Generalitat, que exerceix d’acusació particular, a part de les multes també els reclama una responsabilitat civil, en aquest cas solidària, de 6.531,98 euros. Tal i com ja va avançar dijous Regió7, la Generalitat també demana penes de dos anys de presó mentre que la fiscalia per la seva banda demana penes d’entre 7 i 10 anys de presó i unes multes de 3.240 euros per a cada acusat i una responsabilitat civil de 1.979 euros, segons ha explicat aquest matí l’advocada d’Alerta Solidària Eva Pous.

Els fets es remunten al 16 d’octubre del 2019, en el marc de la Marxa per la Llibertat quan un grup va llançar objectes a la línia policial que hi havia davant la caserna de la Guàrdia Civil. El ministeri públic i la Generalitat acusen els quatre bagencs de desordres públics, atemptat a l’autoritat, danys i 12 delictes de lesions. El judici, per al qual encara no hi ha data, se celebrarà a l’Audiència de Barcelona.

Aquest dilluns al matí s’ha presentat a Manresa el grup de suport Bagencs per la Llibertat que demana que la Generalitat no es personi en aquest cas que han qualificat com a «farsa». Segons han assegurat en un manifest que han llegit no hi ha cap prova que impliqui els quatre encausats i que es fa una acusació «genèrica» basada només en els atestats policials. Els encausats són dos veïns de Sant Vicenç de Castellet, un de Navàs i un d’Artés. Segons assegura la plataforma assegura que van ser «assenyalats aleatòriament». També hi ha uns vídeos penjats a les xarxes socials que segons ha assegurat Pous, «no se sap si estan editats o si corresponen al mateix dia».

A més més, han qualificat de «desproporcionades» tant les penes de presó com les multes sol·licitades per uns fets, ha dit Pous, que «en el cas que s’haguessin produït no tenen cap mena d’entitat».

Bagencs per la Llibertat preveu portar a terme una campanya de suport als acusats que començarà en breu amb la presentació de mocions de suport a tots els ajuntaments del Bages. També han anunciat que faran actes per recaptar fons per pagar la defensa dels encausats i també perquè puguin fer front a les multes, en cas d’una eventual condemna.

En la presentació de la plataforma de suport, feta aquest dilluns al matí davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra, hi havia representants de diferents forces independentistes i també d'entitat com Òmnium i l'ANC. A més a més, hi havia representants de l'Ajuntament de Manresa, i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit, que ha declinat fer declaracions als mitjans de comunicació, però ha assegurat que traslladarà les reclamacions del grup al Govern.