Els Mossos d'Esquadra estan investigant la denúncia d'un jove per una agressió homòfoba durant les festes del Clot de Barcelona dissabte passat. Segons explica el jove a les xarxes socials, es dirigia a les Barraques del Clot amb uns amics quan dos nois li van demanar fer un glop de cervesa. Després d'ignorar-los, els dos nois van insistir i ell els va oferir la cervesa. Afirma llavors que no en van tenir prou perquè ell era el seu "objectiu" de la nit i que just després se li van tirar a sobre. Continua assegurant que uns nois el van ajudar una estona però que en marxar aquests van començar a pegar-li i que les seves amigues van escoltar que feien servir la paraula 'maricón'.

El jove veu clar que aquests persones buscaven objectius clars i augura que després d'ell anirien a buscar una altra víctima. Explica que té dolor pels cops i les ulleres trencades però destaca que "és dura la tristesa i el desgast emocional d'haver de passar per una situació així". L'Observatori Contra l'Homofòbia ha condemnat aquest episodi, que eleva la xifra del 2021 a 241 a Catalunya i 94 a Barcelona.