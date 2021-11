Els Mossos d’Esquadra han detingut el propietari una immobiliària de Berga que presumptament feia falsos contractes de lloguer a persones migrades. D’aquesta manera, les persones empadronades podien facilitar l’arribada dels seus familiars a Catalunya a través del reagrupament familiar.

Segons ha pogut saber Regió7, l’investigat és el propietari de la immobiliària berguedana Pirineu 2000.

Segons fonts policials, la investigació es va iniciar al mes de maig arran de la denúncia de la propietària d’un pis de Berga, la qual manifestava que no es va poder empadronar en el seu pis, ja que al padró hi constava que vivien altres persones.

Davant d’aquests fets, es va obrir una investigació on van esbrinar que la immobiliària que gestionava el pis havia fet un contracte de lloguer fals.

18 expedients i 25.000 euros

Les gestions dels investigadors van permetre localitzar a Berga fins a 18 expedients de reagrupament familiar, en cadascun dels quals hi constava un contracte de lloguer fals, tots ells emesos per una mateixa immobiliària de Berga. I fins i tot en algun d’ells, factures de llum i aigua també falsificades.

Fruit de la investigació, els agents van constatar que com a mínim des de l’any 2019, el propietari d’una immobiliària de Berga realitzava contractes de lloguer falsos a persones migrants, tot i no residir a la ciutat, amb l’objectiu de facilitar-los els tràmits de reagrupament familiar a canvi d’una compensació econòmica. Per cadascun dels contractes cobrava entre 1.600 i 3.000 euros.

S’estima que l’autor dels fets hauria pogut arribar a percebre com a mínim 25.500 euros, en concepte de lloguers.

La investigació, finalment, va culminar el passat dimarts, 2 de novembre, amb l’entrada judicial a la immobiliària de Berga i amb la detenció del presumpte autor. Durant els escorcolls es van intervenir diversos aparells electrònics com ordinadors, discs durs així com documents en paper.

La investigació continua oberta, ja que no es descarta que hi hagi més persones implicades.

El detingut va passar dimecres a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Berga. L'arrestat és un veí de Gironella de 68 anys i com a presumpte autor de diversos delictes de falsificació i afavoriment a la immigració de persones estrangeres.