Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de judo de Vilafant (Alt Empordà) per abusar de menors a qui feia classes. La policia el va arrestar aquest dilluns però la investigació va començar el 4 de novembre després que tres mares presentessin denúncia per presumptes abusos als seus fills davant de la comissaria de Figueres.

L'arrestat, de 30 anys i sense antecedents, és professor i president de l'Associació Hajime, que a banda de Vilafant també ofereix classes de judo a altres municipis com Castelló d'Empúries, Vilamalla, Cabanes o la Bisbal d'Empordà. Segons consta al web de l'entitat, el detingut és cinturó negre de judo, té la titulació de tècnic i defensa personal de nivell I i és monitor i director de lleure titulat.

A més, és secretari de l'associació Judo Alt Empordà i ha fet diversos cursets relacionats amb el món del lleure i l'esport.

La detenció del professor de judo va tenir lloc aquest dilluns per abusos sexuals a menors, pocs dies després que tres mares presentessin denúncia davant dels mossos a la comissaria de Figueres. No n'han transcendit més detalls, però se sap que en els tres casos son noies menors d'edat i totes tres feien classes al club de Vilafant, que entrenava a la sala polivalent municipal. Tot i això, l'Ajuntament del municipi ha declinat fer declaracions al respecte.

Des del 2016

L'advocada i portaveu de les famílies afectades, Olga Carbonell, diu que cal ser "prudents" tenint en compte que la investigació es troba en una fase molt inicial. Tot i això, avança que els presumptes abusos sexuals haurien començat, almenys, fa cinc anys, que s'haurien mantingut en el temps i no descarten que hi pugui haver més menors afectades. "No es pot descartar res i serà part de la investigació determinar si hi ha més implicacions", detalla.

De fet, Carbonell recorda que, a banda de Vilafant, també feien entrenaments a altres municipis, la majoria de l'Alt Empordà. "No tenien una seu fixe i els feien en espais municipals", detalla.

L'advocada insisteix que es tracta d'uns fets "molt greus" i que les mares de les menors que van denunciar els fets en van tenir coneixement tot just la setmana passada. "En menys de 24 hores es va posar en coneixement dels Mossos i es van activar tots els protocols", afegeix.

Està previst que el detingut passi a disposició judicial aquest dimarts.