Les deu encausades per la vaga del 8M del 2019 al Bages, aniran finalment a judici. Aquest matí s’ha celebrat la vista de conciliació als jutjats de Manresa en el qual les acusades han rebutjat arribar a un acord amb la fiscalia. Les dones estan acusades de desordres públics, danys i atemptat contra l’autoritat, delictes pels quals el ministeri públic els demana penes de fins a tres anys de presó.

Tatiana Pizarres, membre del grup de suport i una de les investigades, ha explicat que rebutgen qualsevol acord ja que només contemplen la retirada total dels càrrecs o la seva absolució. Pizarres considera que les penes que se’ls demanen són «desproporcionades» i que són «caps de turc». «Aquell dia es van fer moltes identificacions, érem moltes, i hem acabat sent deu encausades», ha afegit Pizarres. Les deu encausades s’han quedat a les portes dels jutjats amb membres del grup de suport i només les seves advocades han entrat a la vista però han rebutjat entrar en qualsevol negociació.

Els fets es remunten al 8 de març del 2019. De matinada, a quarts de sis, es va fer un tall de la carretera BV-4511, a Santpedor. Allà, tres de les acusades, segons el ministeri fiscal, juntament amb altres persones que no es van identificar, van tallar la carretera amb palets de fusta i cremant pneumàtics. El fiscal els demana 18 mesos de presó i 248,31 euros com a responsabilitat civil.

Més tard, quatre de les acusades, juntament amb un grup més nombrós, van fer pintades a la FUB, diu el fiscal. També segons el ministeri públic, una d’elles portava un altaveu i cridava consignes contra la policia «animant a la resta a mostrar una actitud violenta». Tot seguit van anar fins al Mercadona de la mateixa avinguda Universitària on haurien increpat el personal i llençat 50 caixes de maduixes a terra. Les acusa d’un delicte de desordres i danys i els demana 18 mesos de presó i una multa de 3.240 euros.

El tercer i últim incident hauria tingut lloc al vespre, en el marc d’una manifestació a Manresa, que va aplegar més de 5.000 persones. Segons la fiscalia, cinc persones encaputxades van llençar pots de fum, ous, pintura i llaunes contra els Mossos que custodiaven la comissaria de la comissaria de la Policia Nacional, els cotxes i l’edifici. Allà es van identificar tres persones, segons els ministeri fiscal. A totes, les acusa de desordres, atemptat contra els agents i danys i els demana tres anys de presó i una multa de 3.240 euros per a cadascuna d’elles. També, com a responsabilitat civil reclama 359,97 euros per danys a l’informe d’un mosso d’esquadra.