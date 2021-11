Els Mossos d'Esquadra han alertat a través de les xarxes socials d'una nova estafa que afecta la cadena de supermercats Lidl. Segons informa el cos, els estafadors generen un anunci on es fan passar per l'empresa i t'ofereixen un robot de cuina Monsieur Cuisine per 1,99 euros. Alguns usuaris afectats pel cas comenten que els falsejadors volien liquidar l'estoc sobrant de l'electrodomèstic amb aquesta oferta inigualable després d'haver perdut un judici contra Thermomix.

L'anunci, però és fals i els Mossos demanen als usuaris que no en facin cas i, sobretot, no accedeixin a l'enllaç que els estafadors faciliten a la publicació per comprar el producte.