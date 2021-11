Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un manresà de 39 anys per anar a 180 km/h en un tram de la c-62, a Olost de Lluçanès, on la velocitat màxima és 90 km/h. Els fets van tenir lloc diumenge cap a les 11 del matí. La policia va aturar el vehicle i va denunciar l’home com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària.