Igualada posarà càmeres de videovigilància al polígon Les Comes, el lloc on va tenir lloc la violació a una menor de 16 anys la matinada de l'1 de novembre. La regidora de Seguretat Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada, Carlota Carner, ha explicat aquest dimecres que la mesura ja estava prevista abans dels fets. A banda del polígon, també se'n posaran als accessos i sortides de la ciutat.

Per altra banda, Carner ha confirmat que l'Ajuntament va obrir expedient a la discoteca Èpic per vendre més entrades de les permeses. Va passar la mateixa nit que hi va haver la violació de la noia, que també havia assistit a aquest local d'oci. L'expedient pot suposar la imposició d'una multa o el tancament temporal del local.

La tinenta d'alcalde de l'Ajuntament d'Igualada, Carlota Carner, ha subratllat que la instal·lació de les noves càmeres de videovigilància ja estava prevista i ha volgut desvincular-ho de la violació a una menor ara fa 10 dies. "La violació es va produir a Igualada, però malauradament pot passar a qualsevol altre lloc. Són fets aïllats que es repeteixen molt, però que tenen a veure amb la violència masclista, que és un problema global", ha explicat.

Tot i això, Carner ha admès que, arran dels fets, ha crescut la sensació d'inseguretat entre els ciutadans. Per aquest motiu, l'Ajuntament té previst convocar una reunió amb totes les associacions de veïns per tranquil·litzar els ànims i donar-los les dades de delictes dels darrers mesos que, de fet, indiquen que, els fets delictius s'han reduït un 15% des del 2019.

A banda de la instal·lació de les noves càmeres de videovigilància, que se sumen a les 150 que ja hi ha a la ciutat, la regidora també ha anunciat la incorporació de vuit nous agents al cos de la Policia Local.

La discoteca va incomplir l'aforament

Carner ha confirmat que, la nit dels fets, la Policia Local va obrir un expedient a la discoteca Èpic, on va anar la noia violada, per no respectar l'aforament del local i vendre més entrades de les permeses. La regidora no ha concretat quantes entrades de més es van vendre, i ha afegit que ara els serveis jurídics estudien si l'obertura de l'expedient es tradueix en una multa econòmica, o bé el tancament temporal del local. Per últim, la regidora ha anunciat que l'Ajuntament es personarà com a acusació particular en el cas. De moment, la investigació continua oberta i no s'ha produït cap detenció ni identificació.

La jove entra a quiròfan

L'agressió sexual va provocar greus lesions a la jove i, segons ha explicat aquest matí el seu advocat, Jorge Albertini a Telecinco, la menor "ha entrat avui a quiròfan". L'advocat, que no ha volgut donar més explicacions sobre l'estat de la víctima, ha assegurat que "les lesions són brutals, però no crec que es temi per la seva vida", avança.