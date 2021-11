El jutjat penal 1 de Manresa ha absolt un controlador d’accessos a la discoteca La Gozadera de Manresa acusat d’agredir i expulsar un client del local. L’acusat s’enfrontava a una petició de dos anys i mig de presó per part de la fiscalia. En la sentència, la jutgessa no considera provat que les lesions que va patir la víctima -diverses fractures en una cama que van requerir intervenció mèdica - les provoqués el vigilant que ha estat absolt. Els fets es remunten a la matinada de l’1 de novembre del 2017.

La sentència no considera acreditat que l’acusat fos l’autor de les lesions ja que segons detalla la jutgessa, els testimonis van donar dues versions durant el judici, però cap de les quals «resulta plenament corroborada per cap de les proves practicades durant el judici». Afegeix, que en la vista oral tampoc es van presentar proves de càrrec en contra del processat.

Pel que fa a les versions, en el judici l’acusat i un altre vigilant van afirmar que la víctima es trobava en estat d’embriaguesa i havia estat expulsada de la sala. Va ser un cop fora, on ja no tenien competència, on es va produir una baralla en la qual ells no van intervenir. Altres testimonis van assegurar que el vigilant havia expulsat el ferit i després havia ensopegat o l’havia colpejat a la cama, encara que un d’aquests testimonis fins i tot va contradir la seva declaració en la fase d’instrucció amb la del judici.