La C-16 està tallada a l'alçada de Vacarisses des de fa més de sis hores arran d’un accident que ha tingut lloc aquest dijous poc abans de les 12 del migdia. L’afectació és en sentit Barcelona i també provoca cues a la C-58, carretera per la qual es desvia el trànsit.

En l’accident s’hi han vist implicats un turisme i un camió que transporta residus destinats al reciclatge, arran del qual s’ha produït un vessament de gasoil, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. És precisament per les tasques de neteja d'aquesta taca de gasoil que l'autopista encara continua tallada. Segons han informat fonts d'Autema, l'equip de manteniment està treballant per tornar a obrir l'autopista i per preservar la seguretat de tots els usuaris. Asseguren que "l'equip de manteniment neteja sense descans el paviment per evitar complicacions" i afegeixen que "és una feina que necessita temps, després de la neteja que s'està fent l'autopista s'obrirà de nou al trànsit. És previsible que s'obri un carril les properes hores".

Arran de l’accident, l’acompanyant del turisme ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l’hospital Mútua de Terrassa. Tant el conductor del turisme com del camió han resultat il·lesos.