El dia que en Jordi va visitar Pompeia mai va pensar que la seva vida acabaria sent un infern. Mentre passejava per una de les runes més famoses del món, l'única cosa que li passava pel cap era conèixer de dalt a baix la història i els misteris del jaciment. De fet, la visita el va impressionar tant que va decidir emportar-se un record d'allò més particular: un tros d'escaiola decorat que va arrencar i va amagar ràpidament entre els seus estris per no ser enxampat. El que en aquell moment li va semblar ben exòtic, al cap de poc es va convertir en un autèntic malson. "Retorno aquesta relíquia perquè ha estat el causant de les meves desventures familiars", va relatar el jove en una carta dirigida al parc arqueològic i datada el 2009. Però la història no acaba aquí, ja que en Jordi va culpar també la pedra de ser "el motiu pel qual el meu país ha caigut en un profund desastre polític i econòmic". Part de la culpa l'atribuïa al Vesuvi, el volcà que va destrossar la zona l'any 79, deixant intactes sota capes de cendra habitacions, jardins, botigues i cadàvers dels seus habitants.

Les oficines de Turisme d'Itàlia reben cada dia paquets de turistes amb mosaics, petxines o monedes que un dia van robar com a record i que, ara, retornen per temor a les conseqüències. Es coneix com la maledicció de Pompeia. La llegenda explica que sobre aquests vestigis hi rau un malefici que persegueix a qui s'atreveix a emportar-se un tros d'aquesta ciutat soterrada sota les cendres. D'aquí ve que el lloc, a més de provocar un cert respecte, sorprengui qualsevol visitant. Especialment, a aquells que decideixen endur-se un tros d'aquesta antiga ciutat, considerada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.

Això va ser, precisament, el que va fer una parella de Gloucestershire (el Regne Unit): farta dels més insípids souvenirs, van robar una mica de marbre per complir el somni de la seva àvia de 95 anys. L'anciana sempre va ser una apassionada de la geologia, però les seves cames ja li fallaven i la possibilitat de viatjar a aquest destí italià era molt baixa. El que els seus nets no sabien llavors era que un acte tan innocent els portaria episodis tan inversemblants com el següent: des d'aquell 13 de juliol del 2016, el pare d'un amic, el gos del veí i la mare d'un conegut van morir de forma sobtada. El responsable? Novament, el tros de marbre que s'havien endut, diuen. Per això, en un intent per recuperar la normalitat, el van retornar amb summa rapidesa.

Des de la dècada dels 90 un gran nombre de peces usurpades han estat retornades per correu, acompanyades per missives en les quals es relaten les calamitats a les quals s'han enfrontat els seus propietaris. “No volem arriscar-nos més”, va pregar el matrimoni anglès per escrit. “Acceptin les nostres més sinceres disculpes”. A les cartes els afectats no solen donar detalls de les seves experiències, però escriure els serveix com una espècie de confessionari via postal.

“Quan el meu pare va morir, vaig trobar entre les seves coses aquesta pedra. Espero que puguin col·locar-la al seu lloc d'origen”, subratlla un altre relat. Aquestes són algunes de les rocambolesques històries que l'organisme arqueològic exposa al llibre La maledizione di Pompei ("La maldició de Pompeia"). Tal com ha afirmat en més d'una ocasió l'anterior director de la institució, Massimo Osanna, la gent escriu per redimir-se i explicar la poca fortuna acumulada durant els anys que han tingut en possessió aquests objectes.

BARALLES FAMILIARS, MALALTIES I ACCIDENTS

Un dels fets més sonats el va protagonitzar Nicole, una canadenca que va sostreure diversos trossos en una mateixa visita. Va anar a Pompeia el 2005, quan només tenia 21 anys. Quan ja n'han passat 16 des d'aquell moment, encara rememora amb pena el que li va passar després: "He tingut càncer de mama dues vegades, l'última d'elles va acabar amb una doble mastectomia. També hem passat problemes financers. Som bones persones i no vull transmetre aquesta condemna als meus fills". En el seu manuscrit assegura que tornarà a la metròpoli per demanar disculpes en persona. Una promesa que comparteixen Alastain i Kimberly: "Vam agafar diverses peces sense pensar en el dolor que aquestes persones van sentir i la terrible mort que van tenir. Ho sentim. Si us plau, perdoneu-nos per haver fet aquesta terrible acció. Que les seves ànimes descansin en pau". Amén.

Restes de la ciutat han voltat per tot el món. N'hi ha que han arribat des dels Estats Units: “L'endemà d'haver agafar la pedra, la meva parella es va trencar un peu i va estar amb crosses durant tot el viatge. Encara no pot moure'l”). D'altres, provinents d'Austràlia, venien acompanyades del següent missatge: “Aquesta roca ha portat adversitats a la meva família".

Entre els objectes retornats n'hi ha d'Espanya. El 1987, el superintendent Baldassarre Conticello va rebre cinc paquets que contenien diversos guixos decorats i una estàtua de bronze. Al costat d'ells, una nota redactada en castellà, en la qual s'alertava de la “maledicció” que havia envaït la seva llar. “No sabem si és fruit de la superstició o de la casualitat. En qualsevol cas, desitgem que arribin al seu destí” comentava amb una certa picardia. “Volíem guardar un record. No teníem mala intenció”.

L'any 2015, per exemple, va tenir lloc el robatori més inaudit fins a dia d'avui: un turista alemany va decidir emportar-se un fragment d'una columna etrusca. El seu nom és Manfred i, en aquells dies, apostava al casino de Stuttgart cada nit. Ell sabia perfectament que, en tractar-se d'un joc d'atzar, hi hauria vegades que guanyaria i altres que perdria. No obstant això, des que va robar aquest vestigi, mai es va tornar a embutxacar diners. Almenys fins que, tres anys després, el va retornar. Una situació semblant a la que va viure Alessandro, pilot de cotxes a Roma: en el seu cas, va furtar els dits del peu d'una figura humana i, a partir d'aleshores, va deixar de guanyar carreres de forma gairebé immediata. Tant és així que, fins i tot, va estar a punt de perdre la vida en dues ocasions. Segons ell, per culpa de Pompeia.

La maledicció de la ciutat italiana ha estat una qüestió molt debatuda per científics i historiadors, que conclouen que no existeix cap maledicció associada a l'antiga ciutat, encara que sí molta fantasia al cap de les persones. Sigui com sigui, aquesta superstició està servint perquè peces de gran valor tornin a casa: l'única part positiva de la desgràcia ocasionada per la bellesa arqueològica.