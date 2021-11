La víctima d'una violació múltiple a Sant Boi de Llobregat ha explicat davant el jutge que els agressors se la van endur tancada al maleter del cotxe, després d'assaltar-la a l'aparcament d'una discoteca de Molins de Rei. Els fets van passar la matinada del 19 de maig de 2018 després d'una nit de festa. La víctima, sota els efectes de l'alcohol i la cocaïna, es va quedar sola quan va tancar el local després d'haver discutit amb una amiga i els agressors haurien aprofitat la vulnerabilitat de la noia per pujar-la al cotxe per força i traslladar-la de Molins a Sant Boi. "Em van agafar dels cabells i em van arrossegar fins al maleter. M’insultaven, reien de mi. Em deien que altres noies els ho posaven més fàcil". Alguns dels amics dels acusats asseguren que la noia va pujar voluntàriament al vehicle.

La noia relata que durant la nit del 18 de maig va consumir una quantitat important d'alcohol, cocaïna i haixix i que va estar a la discoteca Be-Disco de Molins de Rei fins al tancament, pels volts de les sis del matí del dia 19. En sortir la noia es va adonar que havia perdut la bossa de mà i el telèfon mòbil, fet que li genera una petita discussió amb la seva amiga.

És en aquest moment quan un grup de nois l'assalta a l'aparcament i, segons ha descrit, l'estiren dels cabells i l'arrosseguen fins al maleter del cotxe. Els mossos que han declarat al judici afirmen que aquests fets no s'han pogut acreditar i creuen que la noia va pujar al vehicle "voluntàriament", una tesi que també han exposat alguns testimonis i amics dels acusats.

Posteriorment, els agressors l'haurien conduïda fins a un descampat de Sant Boi, on van consumar l'atac. La noia recorda la presència de "quatre o cinc" homes, però que van ser tres els que la van violar. Després de l'agressió, la noia va tornar a quedar sola i relata que va caminar fins a l'estació de Sant Boi de Llobregat a buscar ajuda.

Està previst que els tres acusats declarin dilluns. La fiscalia demana 44 anys de presó per a cadascun d'ells per l'agressió sexual. A un d'ell a més, li afegeix tres anys més, fins als 47, per un delicte de revelació de secrets per la difusió de les fotografies de la noia que es van fer després de la violació.

Records borrosos

Durant la seva declaració al judici, la noia ha explicat que al llarg d'aquests tres anys ha tingut diversos buits de memòria i que fins i tot va assistir a teràpia per intentar "recuperar records". La noia, finalment, va acabar ingressant a un psiquiàtric i manté que alguns records són encara "borrosos".

Aquesta circumstància provoca dubtes a les parts durant el judici, especialment en alguns elements clau, com la identificació del vehicle dels agressors així com algunes característiques físiques dels homes que la van assaltar. Ella va identificar un noi amb un tatuatge al coll que no va acabar sent l'agressor, sinó un amic d'ells i que ni tan sols va participar dels fets.

La seva identificació, però, va permetre als investigadors arribar fins als presumptes agressors. Durant el judici, la víctima ha arribat a insinuar que en les primeres declaracions als Mossos la van pressionar per declarar coses de les que ella no estava convençuda. Els agents que han declarat han negat aquest extrem, però si que admeten que el relat de la noia era inconnex.