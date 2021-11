Dos accidents a l'A-2, a Castellbisbal, provoquen aquest divendres entorn les 9.30 h del matí retencions de fins a set quilòmetres entre Olesa de Montserrat i Abrera, segons fonts de Trànsit. També hi ha hagut aturades de més de 6 quilòmetres a la c-55 entre Olesa de Montserrat i Abrera per enllaçar amb l'A-2 i fins a 4 quilòmetres a l'N-IIa a Martorell.

A les 7.13 h del matí ha tingut lloc un xoc en cadena entre cinc vehicles al punt quilomètric 589 en sentit Barcelona, segons fonts de Bombers de la Generalitat. L'incident ha deixat un ferit lleu, que ha sigut traslladat a l'Hospital de Martorell, i tres il·lesos.

Aquest matí, #bomberscat hem treballat en un parell d'accidents gairebé simultanis a l'A-2 entre Abrera i Martorell. En un, un camió frigorífic bolcat (cap ferit) i en l'altre, topada entre cinc cotxes (un lleu). pic.twitter.com/jWk2SRdqwU — Bombers (@bomberscat) 12 de noviembre de 2021

Al quilòmetre 588 de la mateixa via, un camió frigorífic i un turisme han sigut els implicats en el segon accident. A aquest, que s'ha registrat a les 7:14 h, hi ha hagut una col·lisió lateral entre ambdós vehicles. El camió ha bolcat a conseqüència del xoc. Per aixecar-lo, els serveis d'emergències treballen per portar grues a la zona i així poder reobrir els dos carrils tallats. Els dos conductors han resultat il·lesos.

Dos camions més a Argençola

Aquesta matinada de divendres, hi ha hagut un altre accident entre dos camions a l'A-2, a Argençola. Trànsit l'ha registrat al punt quilomètric 537 en sentit Lleida. Hi ha hagut un ferit lleu amb un cop a la cama.