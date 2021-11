La C-16 va tornar a ser escenari aquest dijous a la nit d'un accident mortal de trànsit. Per causes que s'estan investigant, un turisme que viatjava en sentit nord va patir una sortida de via, va xocar contra la tanca lateral i posteriorment va col·lidir amb un altre cotxe que circulava en sentit contrari. A conseqüència de l’accident, el conductor que va patir la sortida de via va morir. Es tracta de Carlos López Cano, un exfutbolista gironí de 34 anys.

Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 20.38 h i els fets van tenir lloc al punt quilomètric 103, a la baixada que hi ha just abans del viaducte que creua el pantà de la Baells davant el nucli de Cercs. El conductor de l’altre turisme implicat en el sinistre va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l’hospital Sant Bernabé de Berga. Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La C-16 va romandre tallada fins a 3/4 de 12 de la nit, moment en què es va reobrir el trànsit.

Nascut a Palamós, López Cano era un exdavanter de futbol molt conegut a les comarques gironines i diversos dels clubs en els quals va jugar han lamentat la seva pèrdua al llarg del matí a les seves xarxes socials. Cano havia defensat els colors del Palamós, Girona B, Figueres, La Jonquera, Farners, Empuriabrava-Castelló, Sant Feliu de Guíxols, Ripoll i Navata, entre d'altres.

El @palamoscf lamenta la pèrdua de qui va ser davanter del nostre club, Carlos López Cano. Tot el nostre suport i condol a familiars i amics.

Descansa en pau, Carlos.💛💙 pic.twitter.com/HSFepmovlw — PALAMÓS CF ®️ 💙💛 (@palamoscf) 12 de noviembre de 2021

El Girona vol expressar el seu condol per la mort, als 34 anys, de Carlos López Cano, exjugador del nostre filial.



🌹 Descansa en pau, Carlos#GironaFC — Girona FC (@GironaFC) 12 de noviembre de 2021