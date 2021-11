Els Mossos d’Esquadra han incorporat aquest dijous mig centenar de nous cotxes patrulla dotats amb càmeres i tecnologia que els converteixen en una oficina mòbil. Les noves unitats es destinen a les tasques de Seguretat Ciutadana per reforçar el paper de la policia de proximitat, amb càmeres al frontal del vehicle i a l’interior de l’espai de detinguts per garantir la seguretat tant dels agents com de les persones intervingudes. L’equipament es complementa amb un kit complet d’ordre públic, amb la novetat que integra un escut, i un nou sistema informàtic que permeten als agents treballar des del vehicle com ho farien des de la comissaria. Els vehicles formen part de la partida de 380 que aquest any ha adquirit el cos.