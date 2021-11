L'escriptor gallec Manel Monteagudo ha reconegut aquest divendres que no va estar 35 anys en coma, i ha demanat disculpes. "Hauria d'haver-ho tallat abans. En cap moment la meva intenció era una cosa semblant. Assumeixo tota la culpabilitat i accepto el que em diguin", ha dit davant els micròfons de TVE.

La història d'aquest escriptor, va donar, sense ell voler-ho, la volta al món. I ho va fer perquè així ho va voler explicar ell, a través del seu llibre De mariño a poeta, en el qual fa un repàs de la seva vida centrant-se en els seus '35 anys en coma', i concedint nombroses entrevistes a mitjans de comunicació.

Manel Monteagudo reconoce que no estuvo 35 años en coma y pide disculpas



"Debí de cortarlo antes porque esto se salió de madre, en ningún momento mi pretensión era semejante cosa. Asumo toda la culpabilidad y acepto lo que me digan"



cc/ @SIntxaurrondo https://t.co/bmypCzsCpH pic.twitter.com/JBkrOPp16T — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) 12 de noviembre de 2021

Però la que semblava una història increïble es va anar perfilant com això: una cosa inversemblant. Premsa escrita, ràdios i televisions es van fer ressò de la història, convertint a aquest gallec en “trending topic”.

La veu d'alarma que la seva història no era certa la van donar els seus propis veïns, així com altres coneguts, assegurant que el van veure portant una vida normal en els anys en què ell assegura haver estat en coma, entre 1979 i 2014, quan afirma que es va despertar.

Un gallec que exercia d'electricista

Resident des de fa anys a Vigo, Manel Monteagudo, pseudònim de José Manuel Blanco Castro, va patir un accident en caure's des d'una altura de sis metres en un vaixell rumb a l'Iraq.A partir d'aquest moment assegurava no recordar res, fins que es va despertar 35 anys després a la seva casa, junt amb la seva xicota.

“Vaig despertar en una habitació que no coneixia, aquí on continuo vivint. No reconeixia res, estava molt sorprès, no entenia res. De sobte una senyora, amb cabells blancs, se'm va acostar i se'm va llançar al damunt meu plorant. Quan li vaig veure la cara vaig reconèixer a la meva xicota d'aquell moment”, va narrar en una entrevista a Faro de Vigo.

Ella li va presentar a les seves dues filles en comú i, poc després, es convertiria en avi. Els anys de naixement de les filles era un dels detalls que no acabava de quadrar amb les dates de la història que narrava Monteagudo. Hi havia altres qüestions que també la posaven en dubte, com una notícia publicada a Faro de Vigo l’abril de 1992, en la qual un mariner anomenat José Manuel Blanco Castro, tripulant del pesquer “Marcelo”, va haver de ser evacuat després de patir una insuficiència respiratòria quan es trobaven navegant. En cas de tractar-se d'ell, ja que coincideixen el seu nom i procedència, tampoc quadrarien les dates.

La història de Manel Monteagudo la recolzava el fet que va estar ingressat durant mesos, segons afirmava, en un hospital de l'Iraq, un fet difícilment demostrable des d'Espanya. “Vaig haver d'aprendre a caminar, a llegir, a parlar bé, tot i que no del tot bé, perquè a l'hospital de l'Iraq em van danyar les cordes vocals amb un tub. Aquesta no és la meva veu anterior. També vaig haver d'aprendre a escriure”, afirmava en l'entrevista.