Manresa ha iniciat la instal·lació de les càmeres de videovigilància a sis dels punts de la ciutat per fer front a les problemàtiques de seguretat, civisme i convivència. A més, hi haurà una setena càmera mòbil que estarà situada en un vehicle policial, sigui logotipat o no, que se situarà a punts on hi hagi problemes de manera més puntual.

Les primeres sis càmeres fixes, que encara no estan operatives, ja s’han començat a instal·lar i estan a la plaça Gispert, al passeig de la República a la cruïlla amb el carrer Talamanca, a Sant Domènec (on hi ha dues càmeres), a la plaça dels Infants, a la plaça dels Drets i a la plaça de Sant Ignasi. La previsió és afegir sis càmeres més al llarg de l’any que ve segons ha explicat aquest divendres al matí el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet.

En la presentació, el regidor s’ha mostrat convençut que les càmeres tindran un «efecte dissuasiu» en actituds incíviques i també en delictes, a partir de l’experiència que han pogut observar en altres municipis on s’han instal·lat aquest tipus de dispositius, on segons ha afirmat el regidor «han baixat els fets delictius». També ha assegurat que les càmeres contribueixen a millorar la percepció de seguretat.

A més a més ha posat de manifest que ajuden a fer una acció preventiva, com quan per exemple, es detecta en un lloc un vehicle que ha estat associat a fets delictius. Tot i el reconeixement de matrícules, el sergent de la Policia Local Jordi César, ha explicat que les càmeres que s’instal·len a Manresa no incorporen tecnologies que permetin el reconeixement facial i que les imatges s’emmagatzemaran un màxim de 30 dies.

Tècnicament, ha explicat que les càmeres es podran veure i controlar en directe des del centre de coordinació operativa de la Policia Local de Manresa i que els aparells, instal·lat en façanes o fanals, tenen una rotació de 360 graus i un zoom d’alta definició. També ha afirmat que les càmeres estan sotmeses a diferents controls, auditories i subjectes a la normativa de protecció de dades. Ha afegit també, que els dispositius que ara s’instal·len només registren l’espai públic i que en el cas que en algun plànol hi aparegui un espai privat, com per exemple un balcó, aquest queda pixelat.

El cap de la Policia Local de Manresa, Jordi Mora, ha destacat que l’objectiu és que «la ciutadania tingui tranquil·litat, primer amb la vostra presència» i també amb la instal·lació de les càmeres.