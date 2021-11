El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest dijous al vespre s’ha registrat un accident mortal a l’eix del Llobregat (C-16) al Berguedà, a l’altura de Cercs, al punt quilomètric 103. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 20.38 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un turisme que viatjava en sentit nord va patir una sortida de via a la baixada que hi ha just abans del viaducte que creua el pantà de la Baells davant el nucli de Cercs, va xocar contra la tanca lateral i posteriorment va col·lidir amb un altre turisme que circulava en sentit contrari. A conseqüència de l’accident, el conductor que va patir la sortida de via va morir. Es tracta de C.L.C., un home de 34 anys i veí de Santa Coloma de Farners.

El conductor de l’altre turisme implicat en el sinistre va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l’hospital Sant Bernabé de Berga. Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La C-16 va romandre tallada fins a 3/4 de 12 de la nit, moment en què es va reobrir el trànsit.

Amb aquesta víctima, són 117 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.