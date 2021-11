Les comarques de cobertura de Regió7 han registrat sis accidents diferents aquest matí de divendres. El Servei Català de Trànsit ha alertat de dos incidents al Baix Llobregat (a l'A-2), un a l'Anoia (a l'A-2), un al Bages (a la c-55) i dos a la Cerdanya (c-16 i c-162). En total, sumen dos ferits lleus. A més a més, aquest dijous a la nit, el Berguedà va registrar-ne un altre, que va acabar amb una víctima mortal.

Tres a l'A-2, dos de consecutius

Dos accidents registrats amb un minut de diferència a l'A-2 entre Olesa i Abrera han provocat retencions de fins a set quilòmetres. En primer, a les 8.13 h, ha sigut un xoc en cadena entre cinc vehicles al punt quilomètric 589, segons informaven Bombers de la Generalitat. Aquest primer incident ha deixat un ferit lleu, que ha sigut traslladat a l'Hospital de Martorell.

El segon s'ha registrat al punt quilomètric 588, quan un camió frigorífic i un turisme han col·lidit de forma lateral. Aquest, que s'ha registrat un minut més tard que el primer, a les 7.14 h, ha provocat el tall d'un carril del vial, ja que el camió ha bolcat. Els dos conductors han resultat il·lesos.

Aquest matí, #bomberscat hem treballat en un parell d'accidents gairebé simultanis a l'A-2 entre Abrera i Martorell. En un, un camió frigorífic bolcat (cap ferit) i en l'altre, topada entre cinc cotxes (un lleu). pic.twitter.com/jWk2SRdqwU — Bombers (@bomberscat) 12 de noviembre de 2021

A conseqüència d'aquests dos accidents també hi ha hagut aturades de més de 6 quilòmetres a la c-55 entre Olesa de Montserrat i Abrera per enllaçar amb l'A-2 i fins a 4 quilòmetres a l'N-IIa a Martorell. Entorn les 11 h del matí, la circulació ja s'havia normalitzat.

Aquesta matinada de divendres hi ha hagut un altre accident entre dos camions a l'A-2, a Argençola. Trànsit l'ha registrat al punt quilomètric 537 en sentit Lleida. Hi ha hagut un ferit lleu amb un cop a la cama.

Un a la c-55, a Castellbell

Els Bombers de la Generalitat han informat sobre un accident a la c-55, a Castellbell i el Vilar a les 10.56 h d'aquest divendres. Ha provocat el tall d'un carril en sentit nord i ha causat aturades d'1 quilòmetre. La situació s'ha normalitzat entorn les 11.15 h.

🔴🚧 Un accident a la C-55 a Castellbell i el Vilar talla un carril en sentit nord i provoca aturades d'1 km#SCT #accident — Trànsit (@transit) 12 de noviembre de 2021

Dos a la Cerdanya en mitja hora

La Cerdanya ha registrat dos accidents en menys de mitja hora aquest divendres al matí. El primer ha tingut lloc a Urús, entorn les 9 h. Allà, un turisme ha bolcat al punt quilomètric 3 de la c-162 en direcció Puigcerdà. El conductor del vehicle ha resultat il·lès.

El segon ha tingut lloc vint-i-tres minuts més tard. Fonts de Trànsit informaven que s'havia registrat al punt quilomètric 134 de la c-16, a Bellver de Cerdanya. Un turisme ha sortit de la via, però no hi ha hagut cap ferit.

Una ferida a Moià

Un vehicle ha sortit de la via a Moià aquest divendres a les 8.15 del matí al punt quilomètric 23 de l’N-141c, al punt. La conductora del turisme, que circulava en sentit Moià, ha resultat ferida lleu i ha sigut traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb cops a l'esquena.

Una víctima mortal a Cercs ahir a la nit

El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest dijous al vespre s’ha registrat un accident mortal a l’eix del Llobregat (C-16) al Berguedà, a l’altura de Cercs, al punt quilomètric 103.

Per causes que encara s'estan investigant, un turisme que viatjava en sentit nord va patir una sortida de la via a la baixada que hi ha abans del viaducte que creua el pantà de la Baells, davant el nucli de Cercs. El vehicle va xocar contra la tanca lateral i, posteriorment, han col·lidit amb un altre turisme que circulava en sentit contrari.

La víctima era C.L.C, un home de 34 anys i veí de Santa Coloma de Farners.