Un dibuix a llapis, insegur, amb traç gairebé infantil. Macarena Díaz, la mare de David, va reconstruir en un paper que publica CASO ABIERTO, el canal de recerca i successos de Prensa Ibérica, els seus records del lloc on va abandonar el cos del seu fill Antonio David Barroso, un discapacitat de 15 anys, fa dos mesos. La policia continua buscant el cos de la criatura mentre la seva mare, que pateix trastorn bipolar i no ha pogut donar més detalls als investigadors, està en llibertat provisional a la seva casa familiar de Morón de la Frontera (Sevilla). El dibuix realitzat per la dona mentre estava ingressada en la unitat psiquiàtrica de l'hospital de Segòvia mostra una carretera i un gir a la dreta. La dona anota allà la paraula DUC. A l'esquerra de la carretera, la mare del nen desaparegut dibuixa un hotel i al seu costat un edifici. Davant d'ell, escriu que hi ha un descampat i dibuixa el contenidor d'escombraries, de color gris, on segons va assegurar en la declaració davant la Guàrdia Civil, va tirar el cos del seu fill. En la seva il·lustració, la dona escriu allà el nom de la criatura, DAVID. En la zona superior, la dona afegeix una caravana i escriu el nom REPOSABRAÇOS, per indicar el lloc on va deixar una part de la cadira de rodes del seu fill.

LA CADIRA DE RODES

En la part superior del dibuix que va fer per intentar que la policia trobi al seu fill, Macarena afegeix: «Surto d'aquest poble, continuo una hora més o menys. Entro en un altre poble i deixo el carro», en al·lusió a la cadira de rodes del seu fill, que tampoc ha aparegut. La dona no va poder afegir molt més. Esgotada i medicada, la dona escriu al costat del seu dibuix: «Acabo a les 17.40. Crec que aquesta és la meva informació més completa durant el dia d'avui». En la seva declaració, la mare del nen desaparegut explicaria que va deixar la cadira de rodes en un aparcament en bateria, prop del lloc on va abandonar al seu fill. La cadira tampoc ha aparegut. Els investigadors continuen buscant el cos de David Barroso en els abocadors de Valdemingómez i Pinto, on van a parar els residus generats en les zones de Madrid on la dona va poder abandonar el cadàver del seu fill. En la seva declaració davant la policia, Macarena va explicar que «jo no vaig voler deixar al meu fill en el contenidor, però no sabia què fer». La dona assegura que el 12 de setembre va sortir amb el seu fill ja mort de casa seva a Morón de la Frontera (Sevilla).

Després d'un erràtic viatge, amb parada en un hotel de Talavera de la Reina (Toledo), Macarena va dir recordar que havia passat per Arroyomolinos, Navalcarnero i Alcorcón, encara amb el seu fill dins del cotxe. Si els seus records són certs, hauria deixat el cadàver de David en un contenidor gris d'escombraries entre Alcorcón i l'entrada de Madrid. El dibuix que va realitzar des de la seva habitació a la unitat de psiquiatria intenta donar més pistes sobre on va deixar el cos del seu fill. Després de tirar el cadàver, la dona només recorda que «vaig passar uns túnels» i va arribar a la gasolinera de Carabias (Segòvia) on «vaig sentir el desig d'explicar el que havia passat». Ho va fer a una empleada de la gasolinera, que va avisar a emergències.

CASA DE CAMPO

Els investigadors han rastrejat les càmeres de seguretat d'autopistes i carreteres de circumval·lació i han determinat que la mare es va poder desfer del nen entre les 00.35 hores que va sortir de Talavera de la Reina i les 2.15 de la matinada, quan les càmeres la registren ja conduint cap a Madrid a l'altura de la Casa de Campo i posteriorment per l'M-30. El tram d'especial interès passa en la zona de l'A-5 a l'entrada de Madrid, per l'avinguda de Portugal. La dona triga 16 minuts en un tram que no hauria de portar-li més de cinc. Macarena havia estat diagnosticada de trastorn bipolar i rebia ajuda dels serveis socials per cuidar al seu fill David, a qui havia dedicat tota la seva vida. En les seves declaracions davant els investigadors, la dona va assegurar que part de la seva família tractava d'enverinar-la i drogar-la. Primer va afirmar que havia matat al seu fill injectant-li una xeringa amb aigua; després, que David va morir a casa seva, fruit d'unes febres. En els últims temps, a més, la dona havia experimentat una forta conversió religiosa i acudia gairebé diàriament a l'església.

VISITA DEL RECTOR

Els investigadors van arribar a portar un rector del seu poble, amb qui tenia molta confiança i a qui va demanar que beneís casa seva, fins al llit de l'hospital on estava ingressada per intentar que la dona recordés alguna cosa més, sense èxit. A més d'intentar penetrar en els records de la dona, els investigadors han rastrejat les càmeres de seguretat i reconstruït gairebé tot el recorregut que va fer des que va sortir de casa seva fins que va arribar a la gasolinera de Carabias. Així, han descobert que Macarena va passar, ja sense el seu fill, per un hotel de Riaza abans d'arribar a la gasolinera, la qual cosa avalaria el seu relat, encara que ella havia dit que el poble on va estar es deia IZAN, un lloc que no existeix.