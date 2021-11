Un incendi va afectar, ahir a la nit, la xemeneia de l’edifici annex al Santuari de Queralt, a Berga, on viuen el rector i el vigilant de l’espai, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Segons les mateixes fonts, els serveis d’emergències van rebre l’avís de l’incendi de la xemeneia cap a un quart de 12 de la nit i el foc va quedar totalment extingit a les 00.07h, després que els bombers tiressin aigua per la mateixa xemeneia. Posteriorment van fer una revisió de la teulada i dels dos pisos de l’immoble. Les mateixes fonts també han assenyalat que no hi va haver danys personals.