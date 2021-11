L’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) ha expressat la seva «absoluta condemna» contra el que consideren una discriminació a un jove a qui no van deixar entrar en un local d’oci de Barcelona per portar arracades. El jove que ha fet la crida, Aleix Bertomeu, ha explicat en el seu compte de Twitter que la nit de dissabte a diumenge no el van deixar entrar al bar La Traviesa, del carrer Tuset, per ser home i portar arracades. Segons Bertomeu, el porter va explicar-li que "s'havia de treure les arracades si volia entrar al local".

⚠️[fil de denúncia sexista] ⚠️



Ahir per la nit no em van deixar entrar a un nou bar de copes de Barcelona PER SER HOME I PORTAR ARRACADES.



El bar és La Traviesa, al carrer Tuset, i el seu eslogan és #sololostraviesosvanalcielo — Aleix Bertomeu (@aleixbertomeu) 14 de noviembre de 2021

L’afectat va acudir a l’establiment amb diverses amigues que també portaven arracades, però a les quals no es va impedir l’entrada per portar-ne.

Una norma per a homes

Després de preguntar per què havia d'entrar sense arracades, el porter va respondre que «la norma només s’aplica als homes», segons ha assegurat el denunciant. "Òbviament, vaig dir que no ho faria", va explicar el jove.

En aquest sentit, segons comenta Bertomeu, ell i les seves amigues van continuar insistint sobre els motius d'una normativa que estableix diferències per a l'accés al local entre homes i dones, i el porter, va justificar que "són les normes". El jove també va publicar al seu perfil de Twitter una imatge de les arracades que portava la nit dels fets.

Per la seva banda, l’Observatori, que comptabilitza 246 incidències per LGTBI-fòbia des de principis d’any, ha considerat que «no deixar entrar un noi per portar arracades vulnera la llei 11/2014 i que el dret d’admissió no pot atemptar contra la lliure expressió de gènere».

A més, s’han posat a disposició del jove per oferir-li suport jurídic i psicosocial i l’OCH ha activat el protocol que contempla aquests casos i ha comunicat els fets a l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat.

L'empresa diu que l'arracada no era la causa

El local barceloní ha demanat disculpes al jove en un comunicat a Instagram i asseguren que es mostren "en contra de qualsevol discriminació per raça, sexe o religió". Així mateix, han explicat que es tracta "d'un cas aïllat en el qual el seu personal va posar en pràctica el dret d'admissió relacionat amb el codi de vestimenta".

Justifiquen que, en el cas de Bertomeu, "l'arracada en si no era un problema, sinó que l'afectat no portava la roba adequada, fet que no se li va transmetre bé".