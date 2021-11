Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per violència masclista a Barcelona gràcies al gest de socors de la víctima, que va ser identificat per la treballadora de la consulta mèdica a la qual va acudir la parella. Segons ha explicat la policia, la dona mantenia una relació amb el presumpte agressor des de feia 10 anys i patia vexacions i insults per part d’ell, però no sabia com denunciar-lo.

En una sala d’espera mèdica de BCN una dona indica, amb el senyal d’ajuda internacional, que és víctima de violència masclista. Gràcies a aquest gest que reconeix una treballadora, detenim l'acompanyant de la dona per presumptes maltractaments #ProuViolènciesMasclistes#25N pic.twitter.com/mg6VCkKNx7 — Mossos (@mossos) 15 de noviembre de 2021

Segons BTV, els fets s’haurien produït a primera hora de la tarda del 12 de novembre a la sala d’espera d’una consulta mèdica del districte de Sarrià- Sant Gervasi. Una dona que treballava al centre hauria identificat el gest de la víctima i va trucar al 112.

En arribar la policia va parlar amb tots dos i va detenir l’home, de 64 anys i sense antecedents penals, per presumptes maltractaments en l’àmbit de la llar. La víctima va relatar que, a més dels insults, la seva parella també li clavava empentes.