L'home investigat per haver-se endut el seu fill de 10 anys a l'estranger sense el permís de la mare ha retornat la criatura a la seva exparella aquest cap de setmana. Segons ha informat la progenitora, el menor és amb ella des d'ahir dissabte. De fet, el pare ja havia anunciat la seva intenció d'entregar-lo aquest mes de novembre, tal com va fer saber ella a les xarxes socials. Concretament, va explicar que li tornaria l'infant "via aèria".

El 6 de setembre, la dona va denunciar la desaparició del nen després que el seu exmarit no el tornés un cop acabat el període fixat per la custòdia compartida. Els Mossos d'Esquadra i el jutge mantenen oberta la investigació.