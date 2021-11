La mare de la menor violada a Igualada l'1 de novembre ha enviat una nova carta a Pedro Sánchez a través d'un àudio on demana acabar amb "la plaga de violadors". En el missatge la dona pregunta al president del govern central si "pot dormir a les nits". La interpel·lació també va adreçada a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, a qui recrimina no haver-se pronunciat davant el cas. "El qui calla, atorga. Si dorms tranquil·la no estàs en el meu equip" ha manifestat després de declarar que la seva família no podrà dormir fins que s'erradiqui "la plaga" d'agressors sexuals.

La mare de la víctima ha posat en relleu la situació d'inseguretat que es viu als carrers d'Espanya i ha demanat que cal aplicar lleis "molt dures per acabar amb els violadors". Aquesta no és la primera vegada que la progenitora de la menor ha reclamat mesures urgents al govern. El 4 de novembre va escriure una carta a Pedro Sánchez on va reclamar l'existència d'una "lista negra" de delinqüents.

En aquest nou missatge, la dona ha exigit amb contundència que s'apliqui "la pena de mort als violadors" i ha aprofitat per demanar a totes aquelles persones que han mostrat suport en el cas que deixin les seves firmes davant dels ajuntaments de les seves poblacions.

La menor de 16 anys va ser violada la matinada de l'1 de novembre al polígon industrial de Les Comes quan la noia es dirigia a l’estació de tren després de passar la nit a la discoteca Epic d'Igualada. La jove va ser traslladada inicialment a l’Hospital d’Igualada i després al Sant Joan de Déu de Barcelona. Actualment, la jove es recupera de les greus lesions de l’agressió que va patir en tornar de festa.