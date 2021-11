La Guàrdia Civil va detenir el passat mes d'octubre un treballador de manteniment de l'aeroport del Prat com a presumpte autor d'un delicte de furt de material elèctric. Els agents van obrir una investigació després de rebre diverses denúncies per part d'una de les empreses que opera a l'equipament, la qual havia detectat que s'estava sostraient coure de gran gruix. El cos va descobrir que el presumpte responsable desactivava l'enllumenat d'una torre amb potents focus que il·lumina la zona d'estacionament d'avions i trànsit de vehicles per no ser detectat durant el robatori.

Posteriorment, accedia a les bobines de la plataforma per extreure el coure, valorat en 18.000 euros. Aquesta activitat la realitzava sempre al torn de nit amb una durada de 30 minuts.Tal com ha explicat la Guàrdia Civil, la maniobra hauria pogut ocasionar un greu risc per la seguretat aèria de l'aeroport.