Es diu Rosa, té 72 anys i acaba de ser condemnada per un delicte lleu de coaccions al cantant espanyol del grup Il Divo, Carlos Marín. Així ho ha dictaminat la titular del jutjat número 34 de Madrid, Coro Monreal, en una sentència a la qual ha tingut accés Caso Abierto, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica. La sentència condemna a la dona, resident a Barcelona, a pagar una multa de 60 euros (dos euros diaris durant un mes) al cantant i li prohibeix acostar-se a menys de 500 metres d'ell durant els pròxims sis mesos. També li prohibeix comunicar-se amb Marín per qualsevol mitjà.

Amor platònic

La jutgessa considera provat que, al febrer d'enguany, la fan d'Il Divo va començar a trucar per telèfon a la seva productora. Que va desenvolupar «un amor platònic» pel cantant i que aquestes trucades es «van tornar molestes, obscenes i ofensives». Després, sempre segons la sentència, la dona va començar a enviar cartes que van generar a l'artista «cert neguit i temor».

Sexe explícit

Al principi, aquestes missives contenien oferiments sexuals explícits: «Començaríem a llepar-li tot el seu cos, especialment quan arribéssim al centre neuràlgic vulgarment dit porra, penis, pollón»... Poc després, la dona va continuar remetent cartes al cantant d'Il Divo, però aquesta vegada havia canviat el to i ja es tractava de «missatges amenaçadors, ofensius, insults constants i vexacions» contra Carlos Marín, la seva família i els seus companys de treball. Entre altres insults, la dona es referia a ell com: «Nen prodigi, nen ignorant, imbècil, ximple, idiota...». «És una merda, un cul, un gripau, un mentider, casat amb una prostituta».

Amenaces de mort

Els insults van donar pas a les amenaces explícites de mort cap al cantant, com va revelar Caso Abierto. Així, la dona li va escriure en algunes de les seves cartes: «Morirà», «EL MATAREM». Alberto Martín, l'advocat de la víctima, va sostenir en la seva denúncia i durant el judici que «els continguts d'aquestes cartes atempten contra la vida i honorabilitat» de l'artista, que, des que va rebre aquests escrits «no ha pogut dormir amb tranquil·litat, amb la por de pensar què és el que poden fer per atemptar contra la vida». Afegia que Marín «està patint estrès emocional... té por de sortir de casa seva i por al fet que la denunciada pugui fer-li alguna cosa a ell, a la seva família, propers, companys...».

Martín ha recorregut la sentència davant l'Audiència Provincial de Madrid. «Sembla que la jutgessa s'ha compadit més de l'agressora que de la víctima», assenyala a Caso Abierto. Insisteix que el cantant d'Il Divo va haver de canviar els seus hàbits «de vida i de treball» després de rebre les amenaces, i posa com a exemple que va deixar de veure's amb els seus fans després dels concerts per por del fet que la dona fos allà i pogués atacar-lo.

Per a parer seu, no s'ha comprovat adequadament la «perillositat» de la fan, perquè la jutgessa no ha encarregat cap informe mèdic forense sobre ella. La defensa de la fan, per part seva, va afirmar que patia una malaltia mental per intentar que fos inimputable i quedés lliure de qualsevol condemna, però la jutgessa va rebutjar aquest argument perquè no va incorporar en el procediment, assegura, cap informe psiquiàtric forense que l'acrediti.