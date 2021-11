El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un indult parcial per a Juana Rivas, la mare de Granada condemnada a dos anys i sis mesos de presó l'any 2018 per la sostracció dels seus dos fills menors d'edat. L'indult parcial redueix la pena a la meitat i la deixa en un any i tres mesos de presó, i per tant no haurà de seguir complint condemna a un centre penitenciari. A més, l'indult commuta la pena d'inhabilitació per exercir la pàtria potestat per una pena de 180 dies de treballs comunitaris.