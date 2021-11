El judici contra les deu dones encausades per la vaga del 8M de 2019 al Bages se celebrarà el 22 i el 23 de febrer als jutjats de Manresa. Així ho han anunciat algunes de les acusades, acompanyades per membres del grup de suport. Com a protesta pel que consideren un "judici farsa" han assegurat que algunes d'elles no pensen recollir les citacions per a la vista tot i que preveuen "que ja ens vindran a buscar", ha dit l'Aina, una de les acusades i representant del grup de suport. Les dones, que segueixen exigint l'absolució, han explicat que faran actes per donar a conèixer el cas i de denúncia aquest hivern que es culminaran, el 12 de febrer, amb una manifestació.

Les encausades, veïnes del Bages i del Moianès, estan acusades de desordres públics, danys i atemptat contra l'autoritat. La fiscalia demana per a elles penes de fins a tres anys de presó, 19 anys i mig en total i més de 23.000 euros en multes. "No creiem que hàgim de ser perseguides per lluitar pel feminisme, l'anticapitalisme l'antiracisme", ha denunciat l'Aina, una de les acusades i representant del grup de suport Hi érem totes. Per aquesta raó ha anunciat que algunes d'elles no recolliran la citació que les convoca "a una farsa de judici polític i que només busca dissuadir-nos de lluitar i mobilitzar-nos". "Volen fer-nos pagar un preu tan alt que se'ns treguin les ganes de sortir al carrer", ha afegit.

Des de Hi érem Totes, la Jana ha explicat que estan preparant activitats per aquest hivern amb l'objectiu de donar a conèixer el cas i conscienciar a la ciutadania. Es culminaran, el 12 de febrer, amb una manifestació. "Aquesta no és una causa contra deu companyes feministes, és una causa contra els milers de dones que ens vam manifestar aquell dia", ha assegurat.

Els fets van ocórrer durant tres protestes del 8-M de 2019 al Bages. El primer de tots va ser a quarts de sis de la matinada a la carretera BV-4511, a Santpedor. Segons el ministeri públic tres de les encausades conjuntament "amb persones no identificades" van tallar la carretera. A totes tres les acusa de desordres i demana per a elles 18 mesos de presó. També 248,31 euros en concepte de responsabilitat civil.

Hores més tard, i segons el relat de fiscalia, quatre d'elles "amb un nombrós grup de persones no identificades" van fer pintades a l'exterior i a l'interior de la Fundació Universitària del Bages (FUB). Posteriorment es van desplaçar al supermercat Mercadona "increpant al personal". A totes quatre les acusa d'un delicte de desordres i de danys. Demana per a cadascuna d'elles 18 mesos de presó i 3.240 euros de multa.

El darrer dels incidents s'hauria produït al vespre, en el marc d'una manifestació a Manresa que va aplegar més de 5.000 persones. Segons la fiscalia, cinc persones encaputxades van llançar pots de fum, ous, pintura i llaunes contra els Mossos que protegien la comissaria de la Policia Nacional, els cotxes i la façana de l'edifici. La policia n'hauria identificat a tres a les quals la fiscalia acusa de desordres, atemptat contra els agents i danys. Demana per a cadascuna tres anys de presó una multa de 3.240 euros. També, en concepte de responsabilitat civil, 359,97 euros pels desperfectes causats en l'uniforme d'un dels mossos.

Exigeixen l'absolució

Aquest dimarts, en roda de premsa a les portes de la comissaria de la Policia Nacional de Manresa, les encausades i el grup de suport han exigit l'absolució dels càrrecs "i que es respecti el dret de les dones a la vaga general". El tall de carretera, han justificat, va ser per denunciar a una empresa ubicada als voltants que, segons elles, "explota a les dones". En el cas de la FUB va ser per criticar que aquella jornada, malgrat ser 8-M, "havia convocat un examen" i, pel que fa a la Policia Nacional "per la persecució que fan de les dones migrades".

El judici se celebrarà el 22 i 23 de febrer de 2022 al jutjat penal 1 de Manresa.