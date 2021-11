Els Mossos d’Esquadra i les policies locals porten a terme aquesta setmana una campanya per reduir les distraccions dels conductors. La campanya està coordinada pel Servei Català de Trànsit (SCT) i posa l’èmfasi en el control de les distraccions ja que segons el mateix SCT aquestes són la primera causa d’accidents amb víctimes a Catalunya, per davant de la velocitat inadequada, l’alcohol i les drogues. Accions com com parlar pel mòbil o escriure missatges, sintonitzar la ràdio o programar el GPS són darrere d’un 22,8% de la sinistralitat. D’aquestes, les distraccions per l’ús de mòbils són les més esteses i incrementen considerablement el risc d’accidents de gravetat. La campanya s’allargarà fins aquest diumenge, 21 de novembre.