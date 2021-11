Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada d'aquest dilluns un home sense sostre per haver colpejat i abusat d'una dona que dormia al ras al barri del Raval de Barcelona, informen fonts de la policia catalana. Els fets es van produir després que, de nit, l'home expliqués a la dona sense llar que no tenia on anar i ella decidís deixar-lo dormir al seu costat. Poc després, la dona es trobaria que l'home la colpejava i n'abusava sexualment, concreten els Mossos.

Finalment, la dona va aconseguir fugir del lloc i va adreçar-se a la comissaria de la policia catalana per denunciar el cas. El suposat agressor, alhora, la va arribar a perseguir fins que va acabar detingut a les immediacions de l'edifici policial.

En arribar a la comissaria, la dona sense llar va ser atesa pel Grup d'Atenció a la Víctima (GAV) dels Mossos d'Esquadra. L'home, poc després, va passar a disposició judicial.