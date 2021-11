Un excursionista s’ha lesionat aquest migdia a Montserrat, a la zona del Vermell del Xincarró, al terme municipal del Bruc. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, l’avís s’ha produït a les 13:02h, segons l’alertant, el lesionat ha caigut a una zona no accessible per vehicles terrestres i ha patit una dislocació de l’espatlla. Els bombers han activat l’helicòpter dels GRAE per evacuar-lo.