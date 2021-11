Dues dotacions dels Bombers s'han mobilitzat aquest dimecres a la nit per una alarma de gas a Berga. L'avís es va produir al voltant de les nou de la nit, quan es va alertar d'una forta olor de gas al carrer Clavé, a la capital de la comarca del Berguedà. Segons fonts del cos, quan van arribar els efectius van comprovar que es tractava d'una fuita a l'exterior provocada per una canonada de baixa pressió que passava per sota de la vorera.

Els Bombers del parc de Berga desplaçats fins a l'indret van aturar la fuita i van avisar la companyia del gas perquè es fes càrrec de la incidència. Els fets no han provocat ferits.