El jutjat penal 2 de Girona ha condemnat a 1 any de presó i 5.400 euros de multa el matrimoni que regentava el restaurant de Caldes de Malavella (Selva) on el 7 de maig del 2017 va sortir volant un castell inflable i va causar la mort d'una nena de 6 anys i ferides a sis menors més. La sentència conclou que van cometre una negligència perquè l'atracció tan sols se subjectava amb dos dels ancoratges: "El tràgic accident va ser conseqüència directa de la inobservança de les mesures de muntatge, seguretat i supervisió". Fiscalia, acusacions i defensa han arribat a un acord que ha evitat el judici. Com que els acusats no tenen antecedents i es compleixen els requisits legals, no hauran d'entrar a presó.

"La voluntat era no haver de fer un judici que era terriblement dur per a tothom, sobretot per a les víctimes però també per als acusats perquè una acusació per imprudència sempre comporta una realitat, que aquell que es troba acusat no volia que passés aquella tragèdia", ha explicat l'advocat de la defensa, Carles Monguilod, en declaracions a l'ACN.

Els acusats, que l'any 2017 regentaven el restaurant Mas Oller de Caldes, s'enfrontaven a una pena de 4 anys de presó. Fiscalia, acusacions particulars i defensa han arribat a un acord i el jutjat penal 2 de Girona ha condemnat la parella a 1 any de presó i 5.400 euros de multa com a autors d'un delicte d'homicidi per imprudència greu i sis delictes de lesions per imprudència greu. La sentència aplica als processats una atenuant de reparació del dany perquè han consignat part dels diners per fer front a la indemnització per a les víctimes i les seves famílies, d'uns 640.000 euros.

"La voluntat era no haver de fer un judici que era terriblement dur per a tothom"

L'asseguradora que tenien contractada ha aportat 600.000 euros, el límit de la pòlissa. "Al final s'ha aconseguit una sentència justa, tot i que lamentablement mai es podrà reparar el tràgic dany causat a les víctimes", ha exposat Monguilod, que concreta que la condemna a la que s'enfrontaven inicialment els acusats era de compliment i, amb la conformitat, no hauran d'entrar a presó. A la mateixa sentència, el jutjat suspèn l'execució de la pena amb la condició que els processats no tornin a delinquir en un termini de 2 anys.

Dos ancoratges

La sentència recull que pocs mesos abans de l'accident, el març del 2017, els acusats van decidir comprar un tobogan inflable amb el dibuix de Bob Esponja. En van pagar 3.000 euros. L'atracció, que no tenia cap etiqueta que n'identifiqués el fabricant, tenia un total de deu ancoratges, pensava uns 120 quilos i mesurava 5,2 metres d'alçada. L'acord entre els amos del restaurant i el venedor va ser verbal. Com també les explicacions que ell va donar al matrimoni sobre com funcionava l'inflable.

L'atracció "no tenia documentació oficial, manual d'instruccions o normes de seguretat". La sentència també exposa que l'acusat va mostrar una "deixadesa total" a l'hora de comprar l'inflable, perquè "no va preocupar-se" en obtenir la documentació de l'atracció, comprovar-ne l'autenticitat i tampoc es va informar sobre les revisions, llicències o permisos necessaris ni sobre les normes de seguretat, vigilància o muntatge. "Malgrat tot això, els acusats va mantenir la decisió de muntar l'inflable, cosa que feien tots els caps de setmana quan anaven nens al restaurant i sempre que les condicions climatològiques ho permetessin", subratlla la sentència.

Muntaven l'atracció a una zona de gespa i la subjectaven a terra pels dos ancoratges de la zona posterior: "Mai se subjectava pels ancoratges davanters perquè l'inflable no comptava amb les cordes necessàries". Això contravenia la normativa de seguretat que exigeix que aquestes atraccions es fixin a terra per almenys sis punts, precisa la sentència.

Una ràfega de vent

El dia de l'accident, el 7 de maig del 2017, els acusats no eren al restaurant però els treballadors van seguir les seves instruccions i van muntar l'atracció, com feien habitualment. "Aquell dia, van anar al restaurant vàries famílies, i els nens van estar jugant durant tot el matí a l'inflable, sense que cap família rebés instruccions i sense que ningú s'encarregués de la supervisió i vigilància del joc", diu la sentència. Cap a dos quarts de quatre, es va produir una ràfega de vent que va provocar que es trenquessin "els dos únics ancoratges que subjectaven l'atracció a terra": "Això va fer que es desprengués de la seva base, s'elevés primer d'un costat i després de l'altre i, finalment, s'elevés totalment fins a arribar a desplaçar-se 39 metres fins al sostre del restaurant".

En aquell moment, hi havia set menors enfilats a l'atracció. "Els mateixos tècnics no s'acaben d'explicar com va passar el que va passar perquè, si bé és cert que estava mal ancorat i per això hi ha la imprudència, la manera com va sortir volant no s'acaba d'explicar, sembla que va ser una ràfega que era pràcticament impossible de preveure", ha indicat Monguilod.

Com a resultat de l'accident, una nena de 6 anys va morir i sis menors més van resultar ferits. La sentència també descriu l'angoixa que van patir els pares que "no van tenir la més mínima capacitat d'actuació per evitar-ho".

A la vista, que es va fer al jutjat penal 2 divendres, els acusats van reconèixer els fets i van acceptar la condemna.