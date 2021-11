Un excursionista es va lesionar ahir al migdia a Montserrat, concretament quan estava a la zona del Vermell del Xincarró, al terme municipal del Bruc. Segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, l’avís de l’accident es va fer a la una del migdia. Segons la persona que va donar l’alerta, el lesionat va caure quan es trobava una zona no accessible per a vehicles terrestres i es va fer una possible dislocació de l’espatlla. Els Bombers van activar l’helicòpter dels GRAE amb un metge del SEM per tal d’evacuar-lo.